  1. В Украине

Кабмин запускает электронный кабинет экспортера древесины — Свириденко рассказала о принятых решениях для развития лесной отрасли

18:37, 28 ноября 2025
ГП «Леса Украины» переходит в статус акционерного общества.
Кабмин запускает электронный кабинет экспортера древесины — Свириденко рассказала о принятых решениях для развития лесной отрасли
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что во время заседания Правительства было принято несколько ключевых решений, направленных на стабилизацию и развитие лесной отрасли.

Согласно решению, ГП «Леса Украины» переходит в статус акционерного общества.

«Мы делаем это для того, чтобы обеспечить более эффективную модель корпоративного управления с прозрачной отчетностью и повысить конкурентоспособность предприятия», — отметила Юлия Свириденко.

Отмечается, что преобразование предприятия в акционерное общество не предполагает приватизации — все акции остаются в государственной собственности.

Свириденко сообщила, что Правительство продлило срок действия материалов лесоустройства, чтобы обеспечить стабильную работу лесхозов в условиях военного положения. Из-за оккупации части территорий и утраты архивов в результате боевых действий, особенно на севере Киевщины, многие предприятия не смогли своевременно обновить необходимую документацию.

Указывается, что отсутствие этих материалов усложняло планирование заготовки древесины, что создавало риски дефицита ресурса и колебаний цен. Принятое решение направлено на урегулирование ситуации и предотвращение этих угроз.

Теперь материалы лесоустройства, срок действия которых истёк, продолжают действовать:

— в регионах боевых действий и временной оккупации — в течение военного положения и ещё два года после его завершения;

— в регионах без боевых действий — до 1 января 2028 года.

Это обеспечит непрерывную работу лесхозов и позволит рынку избежать излишних ценовых скачков.

«Запускаем важный пилотный проект — электронный кабинет экспортёра в составе Единой государственной системы электронного учёта древесины. Это поможет повысить прозрачность рынка древесины в соответствии с законодательством ЕС и укрепить позиции украинских экспортёров», — проинформировала Премьер-министр.

Теперь экспортёры смогут проверять, откуда именно поступила древесина — по номеру лесорубочного билета, накладной или бирки через электронный кабинет.

Информацию можно будет сразу скачать и использовать для подтверждения легального происхождения продукции при экспорте в страны ЕС.

Правительство обновило Операционный план реализации Государственной стратегии управления лесами до 2035 года (на 2025–2027 годы). Цель — обеспечить устойчивое развитие лесного хозяйства и прозрачность системы управления.

«Изменения внедряются на основе европейской модели лесоуправления», — подчеркнула Юлия Свириденко.

По её словам, план предусматривает: совершенствование системы управления и мониторинга лесов, создание цифровой инфраструктуры для лесоуправления, восстановление лесов на деоккупированных территориях, увеличение лесистости.

