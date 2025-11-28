Скандал у Китаї: бізнесмен вимагає $42 млн від колишньої, а вона стверджує — усе витратила на 300 спільних дітей

За її словами, чоловік хотів створити велику династію, тож гроші витрачалися саме на утримання дітей, які поки не народились.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Китаї розгорівся гучний скандал: відомий підприємець зі сфери відеоігор Сюй Бо судиться зі своєю колишньою партнеркою, а вона у відповідь звинувачує його у спробі «створити гігантську родину» і заявляє, що він батько 300 дітей. Про це повідомляє South China Morning Post.

Хто такий Сюй Бо і чому його знає весь Китай

Сюй Бо — яскрава і суперечлива фігура у китайській індустрії відеоігор.

Він покинув школу, але створив один із найуспішніших китайських ігрових хітів — Fantasy Westward Journey.

У 2006 році заснував компанію Duoyi Network, яка згодом отримувала понад 1 млрд юанів чистого прибутку на рік.

14 років стосунків без шлюбу — і величезні гроші

У 2009 році Сюй познайомився на сайті знайомств із Тан Цзін. Вона тоді назвалася студенткою. Пара прожила разом 14 років, але офіційно не одружувалася.

Сьогодні вони сперечаються за 300 млн юанів ($42 млн).

Що каже Сюй Бо

За його версією:

у 2012–2018 роках він переказав Тан 819 млн юанів;

вона повернула 515 млн;

залишилося неповерненими 300 млн, тому він подав до суду у 2024 році.

Заява Тан Цзін: «300 дітей — це не помилка»

Тан Цзін відповіла публічно й шокувала всіх. Вона стверджує, що гроші були витрачені на утримання «надвеликої родини», яку вони нібито планували разом — близько 300 дітей.

Її слова: «Витрати на догляд за 300 дітьми були величезними. Майже всі отримані кошти йшли на наше щоденне життя».

Користувачі мереж запитали, чи це не друкарська помилка. Тан відповіла: «Ні. Якщо вже, то ця цифра може бути навіть заниженою».

Також вона заявила:

діти не мають офіційної реєстрації місця проживання (хукоу);

суд уже відхилив вимогу Сюя повернути йому 300 млн;

зараз вона самостійно виховує 11 дітей, народжених від Сюя, і бореться за опіку над двома доньками.

Реакція компанії Сюя

Duoyi Network заявила, що Тан поширює неправдиву інформацію, та закликала соцмережі видаляти її пости.

Чому суспільство обурене

Сюй Бо не вперше опиняється у центрі критики:

він відкрито шукав «подруг» для народження щонайменше 50 синів;

хвалився, що вже має 12 дітей від різних жінок;

називав себе «елітарним чоловіком», який виховає 50 «надуспішних спадкоємців».

Крім того, колишні співробітники звинувачували його у дивних робочих правилах:

вимагав «конверти подяки» після року роботи;

закликав «добровільно» зменшити зарплату на 10%;

просив звільнених працівників компенсувати харчування — 30 юанів за страву.

Подібні резонансні справи

Нещодавно китайський мільярдер Чжао Бінсянь («китайський Воррен Баффет») також програв гучний шлюбний спір: суд присудив його колишній дружині 536 млн юанів ($75 млн).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.