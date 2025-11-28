Скандал в Китае: бизнесмен требует $42 млн от бывшей, а она утверждает — все потратила на 300 общих детей
У Китае разгорелся громкий скандал: известный предприниматель из сферы видеоигр Сюй Бо судится со своей бывшей партнершей, а она в ответ обвиняет его в попытке «создать гигантскую семью» и заявляет, что он отец 300 детей. Об этом сообщает South China Morning Post.
Кто такой Сюй Бо и почему его знает весь Китай
Сюй Бо — яркая и противоречивая фигура в китайской индустрии видеоигр.
Он бросил школу, но создал один из самых успешных китайских игровых хитов — Fantasy Westward Journey.
В 2006 году основал компанию Duoyi Network, которая позже получала более 1 млрд юаней чистой прибыли в год.
14 лет отношений без брака — и огромные деньги
В 2009 году Сюй познакомился на сайте знакомств с Тан Цзин. Она тогда представилась студенткой. Пара прожила вместе 14 лет, но официально не вступала в брак.
Сегодня они спорят из-за 300 млн юаней ($42 млн).
Что говорит Сюй Бо
По его версии:
- в 2012–2018 годах он перевел Тан 819 млн юаней;
- она вернула 515 млн;
- непогашенными остались 300 млн, поэтому он подал в суд в 2024 году.
Заявление Тан Цзин: «300 детей — это не ошибка»
Тан Цзин ответила публично и шокировала всех. Она утверждает, что деньги были потрачены на содержание «сверхбольшой семьи», которую они якобы планировали вместе — около 300 детей.
Ее слова: «Расходы на уход за 300 детьми были огромными. Почти все полученные средства уходили на нашу ежедневную жизнь».
Пользователи сети спросили, не опечатка ли это. Тан ответила: «Нет. Если уж на то пошло, эта цифра может быть даже заниженной».
Также она заявила:
- дети не имеют официальной регистрации места проживания (хукоу);
- суд уже отклонил требование Сюя вернуть ему 300 млн;
- сейчас она самостоятельно воспитывает 11 детей, рожденных от Сюя, и борется за опеку над двумя дочерьми.
Реакция компании Сюя
Duoyi Network заявила, что Тан распространяет недостоверную информацию, и призвала соцсети удалять ее публикации.
Почему общество возмущено
Сюй Бо не впервые оказывается в центре критики:
- он открыто искал «подруг» для рождения как минимум 50 сыновей;
- хвастался, что уже имеет 12 детей от разных женщин;
- называл себя «элитарным мужчиной», который вырастит 50 «суперуспешных наследников».
Кроме того, бывшие сотрудники обвиняли его в странных рабочих правилах:
- требовал «конверты благодарности» после года работы;
- призывал «добровольно» снизить зарплату на 10%;
- просил уволившихся сотрудников компенсировать питание — 30 юаней за блюдо.
Подобные резонансные дела
Недавно китайский миллиардер Чжао Бинсянь («китайский Уоррен Баффет») также проиграл громкий бракоразводный спор: суд присудил его бывшей жене 536 млн юаней ($75 млн).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.