У Києві пролунав вибух: на місці сильна пожежа, відео
18:43, 28 листопада 2025
Попередньо відомо, що інцидент стався на вулиці Богатирській.
скрін з відео
У Києві чули сильний вибух, після чого почалася пожежа. Про це інформують місцеві пабліки.
Зазначається, що інцидент стався на вулиці Богатирській, в гаражному кооперативі. Поруч знаходиться АЗС.
Інші подробиці наразі відсутні, у ДСНС ситуацію поки що не коментують.
