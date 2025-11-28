У Києві пролунав вибух: на місці сильна пожежа, відео

Попередньо відомо, що інцидент стався на вулиці Богатирській.

скрін з відео

У Києві чули сильний вибух, після чого почалася пожежа. Про це інформують місцеві пабліки.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Богатирській, в гаражному кооперативі. Поруч знаходиться АЗС.

Інші подробиці наразі відсутні, у ДСНС ситуацію поки що не коментують.

