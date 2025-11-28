Уряд виділив 1,1 млн євро на енергоефективне обладнання для шкіл у чотирьох областях

Кабмін розподілив 1,1 млн євро на постачання енергоефективного обладнання для восьми шкіл у чотирьох областях у межах проєкту з Європейським інвестиційним банком.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розподіл першої частини субвенції на підтримку проєктів із впровадження відновлюваної енергетики в регіонах. Йдеться про фінансування у розмірі 1,1 млн євро, яке буде спрямовано на закупівлю енергоощадного обладнання для восьми навчальних закладів у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській та Вінницькій областях.Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Фінансування надається в межах спільної ініціативи з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), яка має на меті підвищення енергоефективності об’єктів соціальної інфраструктури. Проєкт передбачає покриття витрат на встановлення сонячних електростанцій, теплових насосів та іншого енергоощадного обладнання у школах.

Завдяки цьому навчальні заклади зможуть мати стабільне електропостачання навіть під час знеструмлень, що, своєю чергою, сприятиме економії бюджетних коштів та створенню безпечніших і комфортніших умов для навчання.

У Міністерстві розвитку громад зазначили, що перша черга навчальних закладів була відібрана не випадково: раніше вони вже були успішно відновлені або модернізовані в рамках співпраці з ЄІБ. Тепер ці громади отримають додатковий ресурс для переходу на автономні джерела живлення.

Програма фокусується у першу чергу на прифронтових регіонах, які у першу чергу потребують підтримки.

Загальний бюджет проєкту, передбачений угодою з ЄІБ, становить 16,5 млн євро. Кошти надходитимуть до громад поступово в міру затвердження нових проєктів.

