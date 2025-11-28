Правительство выделило 1,1 млн евро на энергоэффективное оборудование для школ в четырех областях

Кабмин распределило 1,1 млн евро на поставку энергоэффективного оборудования для восьми школ в четырех областях в рамках проекта с Европейским инвестиционным банком.

Кабинет Министров принял решение о распределении первой части субвенции на поддержку проектов по внедрению возобновляемой энергетики в регионах. Речь идет о финансировании в размере 1,1 млн евро, которое будет направлено на закупку энергосберегающего оборудования для восьми учебных заведений в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Винницкой областях. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Финансирование предоставляется в рамках совместной инициативы с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), которая направлена на повышение энергоэффективности объектов социальной инфраструктуры. Проект предусматривает покрытие расходов на установку солнечных электростанций, тепловых насосов и другого энергосберегающего оборудования в школах.

Благодаря этому учебные заведения смогут иметь стабильное электроснабжение даже в условиях отключений, что, в свою очередь, будет способствовать экономии бюджетных средств и созданию более безопасных и комфортных условий для обучения.

В Министерстве развития общин отметили, что первая очередь учебных заведений была отобрана не случайно: ранее они уже были успешно восстановлены или модернизированы в рамках сотрудничества с ЕИБ. Теперь эти громады получат дополнительный ресурс для перехода на автономные источники энергии.

Программа фокусируется в первую очередь на прифронтовых регионах, которые прежде всего нуждаются в поддержке.

Общий бюджет проекта, предусмотренный соглашением с ЕИБ, составляет 16,5 млн евро. Средства будут поступать в громады постепенно по мере утверждения новых проектов.

