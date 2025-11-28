  1. В Украине

Правительство выделило 1,1 млн евро на энергоэффективное оборудование для школ в четырех областях

19:13, 28 ноября 2025
Кабмин распределило 1,1 млн евро на поставку энергоэффективного оборудования для восьми школ в четырех областях в рамках проекта с Европейским инвестиционным банком.
Правительство выделило 1,1 млн евро на энергоэффективное оборудование для школ в четырех областях
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял решение о распределении первой части субвенции на поддержку проектов по внедрению возобновляемой энергетики в регионах. Речь идет о финансировании в размере 1,1 млн евро, которое будет направлено на закупку энергосберегающего оборудования для восьми учебных заведений в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Винницкой областях. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Финансирование предоставляется в рамках совместной инициативы с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), которая направлена на повышение энергоэффективности объектов социальной инфраструктуры. Проект предусматривает покрытие расходов на установку солнечных электростанций, тепловых насосов и другого энергосберегающего оборудования в школах.

Благодаря этому учебные заведения смогут иметь стабильное электроснабжение даже в условиях отключений, что, в свою очередь, будет способствовать экономии бюджетных средств и созданию более безопасных и комфортных условий для обучения.

В Министерстве развития общин отметили, что первая очередь учебных заведений была отобрана не случайно: ранее они уже были успешно восстановлены или модернизированы в рамках сотрудничества с ЕИБ. Теперь эти громады получат дополнительный ресурс для перехода на автономные источники энергии.

Программа фокусируется в первую очередь на прифронтовых регионах, которые прежде всего нуждаются в поддержке.

Общий бюджет проекта, предусмотренный соглашением с ЕИБ, составляет 16,5 млн евро. Средства будут поступать в громады постепенно по мере утверждения новых проектов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата ВС кардинально изменила подход в определении сроков обжалования исполнительной надписи нотариуса

После решения Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Укркава» против Украины» Большая Палата Верховного Суда пересмотрела собственное постановление 2019 года.

Комиссия рассмотрела новые заявления об установлении факта плена: юристы указывают на пробелы процедуры и риски для семей

На какие проблемы указывают правоведы.

Иностранцы-защитники получат четкий правовой статус: в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления

В Украине сделали шаг навстречу тысячам иностранцев и лиц без гражданства, которые стали на защиту территориальной целостности и независимости Украины.

Оцифровку трудовых книжек могут продлить: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект

В Украине предлагают изменить конечный срок оцифровки трудовых книжек.

Инвалидность – не пропуск через границу: суд не разрешил мужчине сопровождать жену, нуждающуюся в уходе

Ключевой причиной для отказа стало непредставление справки об отсрочке, без которой военнообязанный не может выехать из Украины в период военного положения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]