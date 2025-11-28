В Киеве в помещении СТО произошел взрыв — полиция сообщила детали, фото

По предварительной информации, взрыв в помещении СТО произошел при смене газовых фильтров в транспортном средстве.

Как писала «Судебно-юридическая газета», на улице Богатырской в ​​Киеве раздался сильный взрыв, после чего начался пожар. В полиции сообщили первые детали инцидента.

Отмечается, что правоохранители работают на месте взрыва в Оболонском районе столицы.

Пострадавших нет. Детали устанавливаются.

