В Киеве в помещении СТО произошел взрыв — полиция сообщила детали, фото

19:14, 28 ноября 2025
По предварительной информации, взрыв в помещении СТО произошел при смене газовых фильтров в транспортном средстве.
Как писала «Судебно-юридическая газета», на улице Богатырской в ​​Киеве раздался сильный взрыв, после чего начался пожар. В полиции сообщили первые детали инцидента.

Отмечается, что правоохранители работают на месте взрыва в Оболонском районе столицы.

Предварительно установлено, что в помещении СТО при работах по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв.

Пострадавших нет. Детали устанавливаются.

