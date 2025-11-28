В Киеве прогремел взрыв: на месте сильный пожар, видео

Предварительно известно, что инцидент произошел на улице Богатырской.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве слышали мощный взрыв, после чего начался пожар. Об этом сообщают местные паблики.

Инцидент произошел на улице Богатырской, в гаражном кооперативе. Рядом находится АЗС.

Другие подробности пока отсутствуют, в ГСЧС ситуацию пока не комментируют.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.