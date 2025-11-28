В Киеве прогремел взрыв: на месте сильный пожар, видео
18:43, 28 ноября 2025
Предварительно известно, что инцидент произошел на улице Богатырской.
В Киеве слышали мощный взрыв, после чего начался пожар. Об этом сообщают местные паблики.
Инцидент произошел на улице Богатырской, в гаражном кооперативе. Рядом находится АЗС.
Другие подробности пока отсутствуют, в ГСЧС ситуацию пока не комментируют.
