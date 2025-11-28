Комиссия рассмотрела новые заявления об установлении факта плена: юристы указывают на пробелы процедуры и риски для семей

На какие проблемы указывают правоведы.

Подтверждение факта плена имеет критическое значение для семей защитников и гражданских, ведь от этого статуса зависит доступ к социальным выплатам, компенсациям и государственным программам поддержки. 26–27 ноября Комиссия при Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры рассмотрела очередные заявления относительно лиц, о которых длительное время не было достоверной информации.

Нормативная база: как работает постановление №1074

Процедура регулируется постановлением Кабинета Министров №1074 от 1 декабря 2023 года, которое определяет порядок подачи заявлений, круг заявителей и перечень допустимых доказательств. Для принятия решения Комиссия анализирует данные Генштаба, ГУР, Координационного штаба и международных гуманитарных организаций.

Основные проблемы процедуры, на которые указывают правоведы

Юристы и правозащитники подчеркивают: несмотря на наличие нормативной базы, процедура имеет существенные недостатки.

1. Отсутствие четких критериев доказательств.

В постановлении нет конкретных стандартов, которые определяют, когда информации достаточно. Это создает риски различной практики в идентичных ситуациях.

2. Обжалование только через суд.

Комиссия не предусматривает апелляционного механизма, поэтому семьи вынуждены обращаться в суд, что может затянуть получение выплат на месяцы.

3. Пересечение с процедурой установления факта безвестного исчезновения.

Если доказательств плена недостаточно, семьи вынуждены проходить две отдельных процедуры, что увеличивает нагрузку и время ожидания.

4. Неполный обмен данными между органами.

Информация международных гуманитарных организаций часто поступает с задержками, что осложняет и замедляет принятие решений.

Позиция Комиссии

Алексей Рябыкин, заместитель министра и глава Комиссии, указывает, что процедура установления факта плена сложна из-за различий между правовыми категориями «лишение свободы» и «плен» в гуманитарном праве. По словам Рябыкина, не все случаи удержания человека в неволе могут сразу квалифицироваться как плен:

«Факт лишения свободы не всегда равняется факту плена. Мы обязаны соблюдать международные критерии, поэтому иногда требуются дополнительные подтверждения, чтобы установить именно факт плена», — подчеркнул Рябыкин в интервью LB.ua.

По его словам, это объясняет, почему в отдельных случаях семьи вынуждены подавать повторные заявления или предоставлять дополнительные материалы. Рябыкин также отметил, что не все данные международных гуманитарных организаций доступны государственным органам сразу, что вызывает задержки при рассмотрении.

Несмотря на это, общественные организации призывают внедрить апелляционный механизм, а международные партнёры подчёркивают важность соблюдения гуманитарного права. Последствия пробелов — риск неодинаковой практики, рост судебных споров и возможные задержки выплат, что усиливает напряженность среди семей пленных и может привести к дополнительным расходам бюджета, если суды массово отменят решения комиссии.

«Судебно-юридическая газета» рассказывала, какие действия нужно предпринять семье, если военнослужащий пропал без вести или находится в плену.

Автор: Мария Долинская, юрист

