Военнослужащий пропал без вести или находится в плену — какие действия семьи

Семьям также разъяснили, какие сведения необходимы при обращении в уполномоченные органы.

Министерство юстиции напомнило, какие действия должна предпринять семья, если военнослужащий пропал без вести или попал в плен.

В случае исчезновения военнослужащего или его попадания в плен члены семьи могут воспользоваться четким алгоритмом действий. В этом материале объясняется, куда обращаться, какие документы подавать и какие права имеет семья военнослужащего в подобных случаях.

Куда необходимо обратиться

Национальная полиция Украины

Рекомендуется лично обратиться в территориальный орган Национальной полиции для предоставления всей имеющейся информации, документов, уведомления от ТЦК и СП, а также — при необходимости — образца ДНК.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Контактный телефон: 102 (круглосуточно)

Горячая линия: 0894201867 (круглосуточно)

Информация о процедуре розыска родственников или знакомых: 0800212151

Национальное информационное бюро

Государственное предприятие «Украинский Национальный центр развития мира» (г. Киев, ул. Е. Коновальца 36-Б, 01133)

Горячая линия: 1648

Для звонков из-за границы: +380442878165

E-mail: [email protected]

Официальный сайт

Google-форма (после предварительной регистрации на сайте)

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Кол-центр: 1698

Онлайн-анкета на сайте МВД

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Прием граждан — по предварительной записи: 0800 300 529 (г. Киев, ул. Спасская, 37)

Консультационная линия: 0954127424

Для звонков из-за границы: +380443904390

E-mail: [email protected]

На сайте штаба можно создать Личный кабинет — инструмент для получения обновленной информации о военнопленных или пропавших без вести (для регистрации нужен электронный ключ).

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ

Телефоны: 0676508332, 0983211121

E-mail: [email protected]

Электронная форма обращения по розыску украинских защитников

Центральное агентство по розыску Международного комитета Красного Креста

Онлайн-форма

E-mail: [email protected]

Телефон: +41227303600 (бесплатно для абонентов Kyivstar; для других операторов — по тарифам)

Телефон: 0800300155 (бесплатно для всех операторов)

Какие сведения необходимы при обращении

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, личный номер телефона

Копии паспорта, военного билета

Должность/звание, военно-учетная специальность (если известно)

Воинская часть или ТЦК и СП, где проходил службу

Дата исчезновения

Дата, время и способ последней связи

Место и обстоятельства исчезновения

Контакты сослуживцев

Фотографии, описание особых примет (татуировки, шрамы, импланты, родинки, переломы и т.д.)

Фото- или видеоматериалы, подтверждающие плен, гибель и т.п.

Получение Выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Необходимо подать заявление на e-mail: [email protected]

(Министерство внутренних дел — г. Киев, ул. Богомольца, 10).

В заявлении указывается:

цель получения информации;

данные пропавшего: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения;

фамилия, имя, адрес заявителя.

Выписку можно получить в бумажной или электронной форме (указать в заявлении). Документ предоставляется в течение 10 рабочих дней, а при необходимости проверки информации — до 30 календарных дней.

Порядок выплаты денежного обеспечения семьям военнослужащих

Военнослужащим, пропавшим без вести, продолжают начислять должностной оклад по последнему месту службы, оклад по званию, надбавки за выслугу лет и другие постоянные виды денежного обеспечения, включая дополнительное вознаграждение 100 000 гривен в месяц. Эти средства получают члены семьи пропавшего.

Если военнослужащий самовольно покинул часть или место службы — семья не имеет права на выплаты.

Выплата осуществляется до вступления в силу решения суда о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении умершим.

Посвидетельство члена семьи военнослужащего, погибшего (умершего) или пропавшего без вести, выдается только при наличии решения суда.

Кому выплачиваются средства

Деньги выплачиваются лицам, указанным в личном распоряжении на случай плена, в соответствующих долях.

Если распоряжения нет, денежное обеспечение распределяется между:

супругом (супругой),

законными представителями несовершеннолетних детей,

детьми-инвалидами с детства (независимо от возраста) или их представителями,

родителями военнослужащего (кроме тех, кто получает алименты или лишен родительских прав).

Этим лицам равными долями выплачивается часть денежного обеспечения, не превышающая 50%.

Если таких родственников нет, выплаты делятся между:

совершеннолетними детьми,

родными братьями или сестрами, законным представителем которых является военнослужащий.

Этим лицам равными долями выплачивается часть, не превышающая 20% денежного обеспечения.

Если заявления на выплаты не поданы, средства:

выплачиваются военнослужащему после освобождения из плена;

входят в состав наследства после составления акта о смерти.

Оформление выплат

Член семьи должен подать заявление на имя командира воинской части (лично или через РТЦК и СП).

К заявлению прилагаются:

копии страниц паспорта с личными данными и регистрацией;

справка о регистрации места жительства (если нет отметки в паспорте);

копия свидетельства о браке (при наличии);

копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

копия карточки налогоплательщика.

Командир части рассматривает документы в течение 15 дней и принимает решение о выплате или отказе, о чем уведомляет заявителя письменно.

