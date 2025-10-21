Военнослужащий пропал без вести или находится в плену — какие действия семьи

Министерство юстиции напомнило, какие действия должна предпринять семья, если военнослужащий пропал без вести или попал в плен.
В случае исчезновения военнослужащего или его попадания в плен члены семьи могут воспользоваться четким алгоритмом действий. В этом материале объясняется, куда обращаться, какие документы подавать и какие права имеет семья военнослужащего в подобных случаях.
Куда необходимо обратиться
Национальная полиция Украины
Рекомендуется лично обратиться в территориальный орган Национальной полиции для предоставления всей имеющейся информации, документов, уведомления от ТЦК и СП, а также — при необходимости — образца ДНК.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Контактный телефон: 102 (круглосуточно)
Горячая линия: 0894201867 (круглосуточно)
Информация о процедуре розыска родственников или знакомых: 0800212151
Национальное информационное бюро
Государственное предприятие «Украинский Национальный центр развития мира» (г. Киев, ул. Е. Коновальца 36-Б, 01133)
Горячая линия: 1648
Для звонков из-за границы: +380442878165
E-mail: [email protected]
Google-форма (после предварительной регистрации на сайте)
Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах
Кол-центр: 1698
Онлайн-анкета на сайте МВД
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Прием граждан — по предварительной записи: 0800 300 529 (г. Киев, ул. Спасская, 37)
Консультационная линия: 0954127424
Для звонков из-за границы: +380443904390
E-mail: [email protected]
На сайте штаба можно создать Личный кабинет — инструмент для получения обновленной информации о военнопленных или пропавших без вести (для регистрации нужен электронный ключ).
Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ
Телефоны: 0676508332, 0983211121
E-mail: [email protected]
Электронная форма обращения по розыску украинских защитников
Центральное агентство по розыску Международного комитета Красного Креста
E-mail: [email protected]
Телефон: +41227303600 (бесплатно для абонентов Kyivstar; для других операторов — по тарифам)
Телефон: 0800300155 (бесплатно для всех операторов)
Какие сведения необходимы при обращении
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, личный номер телефона
Копии паспорта, военного билета
Должность/звание, военно-учетная специальность (если известно)
Воинская часть или ТЦК и СП, где проходил службу
Дата исчезновения
Дата, время и способ последней связи
Место и обстоятельства исчезновения
Контакты сослуживцев
Фотографии, описание особых примет (татуировки, шрамы, импланты, родинки, переломы и т.д.)
Фото- или видеоматериалы, подтверждающие плен, гибель и т.п.
Получение Выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах
Необходимо подать заявление на e-mail: [email protected]
(Министерство внутренних дел — г. Киев, ул. Богомольца, 10).
В заявлении указывается:
Выписку можно получить в бумажной или электронной форме (указать в заявлении). Документ предоставляется в течение 10 рабочих дней, а при необходимости проверки информации — до 30 календарных дней.
Порядок выплаты денежного обеспечения семьям военнослужащих
Военнослужащим, пропавшим без вести, продолжают начислять должностной оклад по последнему месту службы, оклад по званию, надбавки за выслугу лет и другие постоянные виды денежного обеспечения, включая дополнительное вознаграждение 100 000 гривен в месяц. Эти средства получают члены семьи пропавшего.
Если военнослужащий самовольно покинул часть или место службы — семья не имеет права на выплаты.
Выплата осуществляется до вступления в силу решения суда о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении умершим.
Посвидетельство члена семьи военнослужащего, погибшего (умершего) или пропавшего без вести, выдается только при наличии решения суда.
Кому выплачиваются средства
Деньги выплачиваются лицам, указанным в личном распоряжении на случай плена, в соответствующих долях.
Если распоряжения нет, денежное обеспечение распределяется между:
Этим лицам равными долями выплачивается часть денежного обеспечения, не превышающая 50%.
Если таких родственников нет, выплаты делятся между:
совершеннолетними детьми,
родными братьями или сестрами, законным представителем которых является военнослужащий.
Этим лицам равными долями выплачивается часть, не превышающая 20% денежного обеспечения.
Если заявления на выплаты не поданы, средства:
Оформление выплат
Член семьи должен подать заявление на имя командира воинской части (лично или через РТЦК и СП).
К заявлению прилагаются:
Командир части рассматривает документы в течение 15 дней и принимает решение о выплате или отказе, о чем уведомляет заявителя письменно.
