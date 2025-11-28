Комитет Рады поддерживает обращение к миру по поводу исключения РФ и Беларуси из международного спорта

Комитет по вопросам молодежи и спорта поддержал инициативу по обращению Верховной Рады к мировым лидерам с требованием полного запрета участия спортсменов России и Беларуси в международных соревнованиях.

Комитет по вопросам молодежи и спорта рассмотрел проект Постановления, который предусматривает обращение Верховной Рады к лидерам демократических стран и Международному паралимпийскому комитету с призывом запретить участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях.

Цель этого Постановления — официально обратиться к мировому сообществу с требованием не допускать спортсменов государств-агрессоров к международному спортивному пространству.

27 сентября 2025 года Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета приняла решение, которым фактически вернула российских и белорусских спортсменов в международное паралимпийское движение. Открыто — с флагами, гимнами и государственной символикой агрессоров. Это стало шагом назад не только для международного спортивного сообщества, но и для всей системы глобальной безопасности, прав человека и верховенства права.

Верховная Рада уже последовательно выражала свою позицию по этому вопросу, принимая обращения и осуждая решения международных спортивных институтов, которые открывали путь участию представителей государств-агрессоров даже в «нейтральном» статусе.

Сегодня украинский спорт сталкивается с новой, значительно более опасной тенденцией — полным снятием ограничений, отметили в Комитете.

Проект Постановления предусматривает, чтобы Верховная Рада обратилась к лидерам демократических государств, парламентам, правительствам и Международному паралимпийскому комитету с инициативой запретить участие спортсменов России и Беларуси в международных спортивных соревнованиях, и содержит соответствующие призывы:

пересмотреть решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета от 27 сентября 2025 года;

восстановить полный запрет на участие российских и белорусских спортсменов во всех международных спортивных соревнованиях, включая Паралимпийские игры;

защитить принципы гуманизма, справедливости, прав человека и недопустимости войны как средства межгосударственных отношений, на которых основано международное паралимпийское движение;

принять решение об ограничении въезда спортсменов и спортивных делегаций государств-агрессоров на территорию демократических стран до полного прекращения агрессии Российской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины.

Во время обсуждения проекта Постановления члены Комитета отметили, что его принятие будет способствовать недопущению российских и белорусских паралимпийцев к международным спортивным соревнованиям под эгидой Международного паралимпийского комитета, а также станет важным шагом в противодействии принятым решениям, легитимизирующим агрессию, и продемонстрирует нашу неизменную государственную позицию: никаких компромиссов с государством-террористом и его сателлитом.

Комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать проект Постановления №14204 об обращении к мировым лидерам и Международному паралимпийскому комитету с призывом запретить участие спортсменов РФ и Беларуси в международных соревнованиях.

