Комітет Ради підтримує звернення до світу щодо виключення РФ і Білорусі з міжнародного спорту

Комітет з питань молоді і спорту підтримав ініціативу щодо звернення Верховної Ради до світових лідерів із вимогою повної заборони участі спортсменів Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях.

Фото: Комітет з питань молоді і спорту

Комітет з питань молоді і спорту розглянув проект Постанови, яка передбачає звернення Верховної Ради до лідерів демократичних країн та Міжнародного паралімпійського комітету із закликом заборонити участь спортсменів з Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях.

Мета цієї Постанови — офіційно звернутися до світової спільноти з вимогою не допускати спортсменів держав-агресорів до міжнародного спортивного простору.

27 вересня 2025 року Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету ухвалила рішення, яким фактично повернула російських і білоруських спортсменів до міжнародного паралімпійського руху. Відкрито – з прапорами, гімнами та державною символікою агресорів. Це стало кроком назад не лише для міжнародного спортивного співтовариства, а й для всієї системи глобальної безпеки, прав людини та верховенства права.

Верховна Рада вже послідовно висловлювала свою позицію з цього питання, ухвалювавши звернення, засуджуючи рішення міжнародних спортивних інституцій, які відкривали шлях участі представникам держав-агресорів навіть у «нейтральному» статусі.

Сьогодні ж український спорт стикаємося з новою, набагато небезпечнішою тенденцією повним зняттям обмежень, зазначили у Комітету.

Проект Постанови передбачає, щоб Верховна Рада звернулася до лідерів демократичних держав, парламентів, урядів та Міжнародного паралімпійського комітету з ініціативою заборонити участь спортсменів Росії та Білорусі в міжнародних спортивних змаганнях, і містить відповідний заклик:

- переглянути рішення Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету від 27 вересня 2025 року;

- відновити повну заборону участі російських та білоруських спортсменів у всіх міжнародних спортивних змаганнях, включно з Паралімпійськими іграми;

- захистити принципи гуманізму, справедливості, прав людини та неприпустимості війни як засобу міждержавних відносин, на яких ґрунтується міжнародний паралімпійський рух;

- ухвалити рішення про обмеження в’їзду спортсменів та спортивних делегацій держав-агресорів на територію демократичних країн до повного припинення агресії російської федерації та відновлення територіальної цілісності України.

Під час обговорення проекту Постанови члени Комітету зазначили, що його прийняття сприятиме не допуску російських та білоруських спортсменів-паралімпійців до міжнародних спортивних змагань під егідою Міжнародного паралімпійського комітету, а також стане важливим кроком у протидії ухваленим рішенням, що легітимізують агресію, і продемонструє нашу незмінну державну позицію: жодних компромісів із державою-терористом та її сателітом.

Комітет рекомендував Верховній Раді підтримати проект Постанови №14204 про звернення до світових лідерів та Міжнародного паралімпійського комітету із закликом заборонити участь спортсменів РФ і Білорусі в міжнародних змаганнях.

