Мобилизация, подделка документов и допустимость доказательств – обзор судебной практики ККС ВС за октябрь

В обзоре говорится, что религиозные убеждения не являются основанием для уклонения от мобилизации, а также когда доказательства прокурора вне сроков могут быть допустимыми.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда обнародовал очередной обзор судебной практики за октябрь 2025 года.

В сфере уголовного права акцентировано, что:

– законодательство Украины не предусматривает возможности отказа от выполнения обязанности проходить военную службу по призыву во время мобилизации, которая основана на религиозных или других убеждениях. Такие убеждения не могут быть основанием для освобождения лица от уголовной ответственности в случае его уклонения от мобилизации в значении ст. 336 УК Украины. Призыв на военную службу во время мобилизации не отменяет права на сознательный отказ от ношения и/или использования оружия;

– акт приема выполненных строительных работ является официальным документом и предметом служебного подлога (ст. 366 УК Украины).

В сфере уголовного процессуального права указано, что:

– прокурор должен в течение определенного законодателем срока со дня внесения им сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР передать имеющиеся у него материалы в соответствующий орган досудебного расследования и поручить проведение досудебного расследования. Невыполнение этой обязанности в течение определенного законодателем срока не освобождает прокурора от необходимости ее выполнения. Суд оценивает доказательства на предмет их допустимости в случае осуществления прокурором следственных (розыскных) действий вне пределов срока, определенного ч. 7 ст. 214 УПК Украины, учитывая объем и характер совершенных прокурором действий, принятых им решений, продолжительность такого нарушения и т. п. Нарушение срока передачи материалов досудебного расследования соответствующему органу вне пределов срока, определенного ч. 7 ст. 214 УПК Украины, не влечет автоматического признания собранных прокурором доказательств недопустимыми;

– объявление розыска подозреваемого имеет предпосылки, соблюдение которых является обязательным для следователя или прокурора, которые должны не только формально осуществить вызов подозреваемого, но и соблюсти правила, регламентированные ст. 135 УПК Украины, о принадлежности такого вызова. После оценки всех сведений о местонахождении подозреваемого следователь или прокурор вправе принять решение об объявлении розыска подозреваемого.

В обзоре освещены также другие, не менее актуальные правовые позиции.

