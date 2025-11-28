Большая Палата ВС кардинально изменила подход в определении сроков обжалования исполнительной надписи нотариуса

После решения Европейского суда по правам человека по делу «ООО «Укркава» против Украины» Большая Палата Верховного Суда пересмотрела собственное постановление 2019 года.

Общество обратилось в Большая Палату Верховного Суда с заявлением о пересмотре по исключительным обстоятельствам постановления Большой Палаты Верховного Суда от 02.07.2019 в соответствии с пунктом 2 части третьей статьи 320 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Основанием для пересмотра судебного решения по исключительным обстоятельствам заявитель указывает принятие ЕСПЧ решения по делу «ООО "Укркава" против Украины» от 06.02.2025 (CASE OF UKRKAVA, TOV v. UKRAINE) по заявлению № 10233/20.

Обосновывая заявление, Общество отмечало, что до настоящего времени испытывает негативные последствия от принятого судебного решения кассационной инстанции в виде обращения взыскания на недвижимое имущество истца на основании оспариваемой исполнительной надписи и, по убеждению заявителя, пересмотр постановления Большой Палаты Верховного Суда от 2.07.2019 является единственной возможной индивидуальной мерой во исполнение окончательного решения ЕСПЧ.

Большая Палата Верховного Суда, пересматривая дело № 916/3006/17, изменила отношение к срокам осуществлений исполнительной надписи нотариуса. Верховный Суд отметил следующее.

Сроки для совершения исполнительной надписи нотариусом различаются в зависимости от субъектного состава участников правоотношений, и в отношениях между юридическими лицами такой срок составляет не более одного года.

При этом сроки, в течение которых может быть совершена исполнительная надпись, исчисляются со дня, когда у взыскателя возникло право принудительного взыскания долга (пункт 3.4 главы 16 раздела II Порядка совершения нотариальных действий).

Учитывая изложенное, исполнительная надпись совершается нотариусом при наличии двух условий: если представленные документы подтверждают бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем; если с момента возникновения права на внесудебное разрешение спора не истек срок, предусмотренный законом.

В Решении от 01.07.2020 № 7-р(I)/2020 Конституционный Суд Украины признал положения части первой статьи 88 Закона Украины «О нотариате» соответствующими Конституции Украины. При этом Конституционный Суд Украины исходил из следующего содержания части первой статьи 88 этого Закона:

«В соответствии с частью первой статьи 88 Закона нотариус совершает исполнительные надписи, если представленные документы подтверждают бесспорность задолженности или иной ответственности должника перед взыскателем и при условии, что со дня возникновения права требования прошло не более трех лет, а в отношениях между предприятиями, учреждениями и организациями — не более одного года. Из исследования приведенных положений Закона усматривается, что сроки для совершения исполнительной надписи нотариусом являются различными в зависимости от круга участников правоотношений: в отношениях между юридическими лицами срок сокращен по сравнению со сроком, который применяется в отношениях между физическими лицами. Таким образом, устанавливая порядок нормативного регулирования деятельности нотариата в части определения сроков, в пределах которых нотариус может совершить исполнительную надпись, законодатель ввел четкую их дифференциацию в зависимости от субъектного состава участников правоотношений. Указанное дает основания утверждать, что предусмотренное оспариваемыми положениями Закона регулирование является реализацией Верховной Радой Украины исключительных полномочий определять организацию и деятельность, в том числе нотариата, как это установлено в пункте 14 части первой статьи 92 Конституции Украины. Конституционный Суд Украины считает, что положения части первой статьи 88 Закона, согласно которым нотариус совершает исполнительные надписи при условии, что со дня возникновения права требования прошло не более трех лет, а в отношениях между юридическими лицами — не более одного года, являются четкими, понятными и однозначными, то есть такое нормативное регулирование исключает возможность произвольного его толкования, поэтому применение оспариваемых положений Закона лицами (органами), деятельность которых основывается на принципе верховенства права, никоим образом не приводит к противоправному лишению права собственности».

Изложенное убедительно свидетельствует, что положения, закрепленные в статье 88 Закона Украины «О нотариате» в соответствующей редакции, являются четкими, понятными и однозначными, оснований для их ограничительного или расширительного толкования нет.

Тем не менее Большая Палата Верховного Суда, принимая постановление от 02.07.2019, отождествила срок для обращения к нотариусу за совершением исполнительной надписи со сроком исковой давности.

ЕСПЧ в решении от 06.02.2025 по делу «ООО "Укркава" против Украины» (CASE OF UKRKAVA, TOV v. UKRAINE), принятом по результатам рассмотрения заявления Общества № 10233/20, отметил: «… Основной причиной, приведенной Большой Палатой Верховного Суда, была разница сроков инициирования гражданских производств согласно соответствующему гражданскому законодательству и сроков обращения за совершением исполнительной надписи согласно Закону Украины “О нотариате” и на этом основании желательность одинакового подхода (см. пункт 12). Большая Палата Верховного Суда не указала каких-либо серьезных неблагоприятных последствий, которые возникли, несмотря на существование разных сроков на протяжении более двух десятилетий, для обоснования такого радикального изменения толкования, как оспариваемое в этом деле. На самом деле ее позиция не представляется такой, которую единодушно или преимущественно поддержало большинство ученых в области права (см. пункты 11, 40 и 41). Верховный Суд также не рассмотрел последствия своего нового толкования в отношении существующих ситуаций и, таким образом, юридической определенности».

В соответствии со статьей 256 ГК Украины исковая давность — это срок, в пределах которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите своего гражданского права или интереса.

Отсюда сама природа исковой давности заключается в том, что в течение времени ее действия лицо может рассчитывать на защиту своего нарушенного гражданского права именно судом.

После истечения установленных в статье 88 Закона Украины «О нотариате» сроков совершения исполнительной надписи нотариуса взыскатель может защитить свое нарушенное право и/или интерес в суде.

Исковая давность является исключительно институтом судебной защиты нарушенных прав или интересов и не может применяться к внесудебным способам защиты гражданских прав.

В чем заключалась проблема

Ранее Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 02.07.2019 отмечала:

- статья 88 Закона № 3425-XII содержит разные сроки для обращения к нотариусу (три года — в отношениях с участием граждан, и один год — для отношений с участием предприятий, учреждений и организаций), поскольку на момент принятия Верховной Радой Украины этого Закона действовал Гражданский кодекс Украинской ССР 1963 года (далее — ГК УССР), которым исковая давность определялась в зависимости от субъектного состава сторон правоотношений, то есть три года в отношениях с участием граждан и один год в спорах с участием предприятий, учреждений и организаций. После внесения изменений в ГК УССР в 1995 году, а также после вступления в силу нового Гражданского кодекса Украины (далее — ГК Украины) в 2004 году сроки, установленные в статье 88 Закона Украины «О нотариате», не были приведены в соответствие с исковой давностью, которая уже стала определяться в зависимости от сути исковых требований, а не по субъектному признаку (пункт 36);

- нормативно определенные отличные сроки для физических лиц-кредиторов и юридических лиц-кредиторов относительно обращения к нотариусу за совершением исполнительной надписи в отношении имущества юридических лиц-должников являются различием в обращении с этими кредиторами в аналогичных ситуациях. Такое различие в свете условий современности без объективного и разумного обоснования создает для юридических лиц-кредиторов неравные по сравнению с физическими лицами-кредиторами условия в правоотношениях с юридическими лицами-должниками относительно реализации права на мирное владение имуществом. Большая Палата Верховного Суда считала, что установление для юридического лица-кредитора по сравнению с физическим лицом-кредитором меньшего срока для обращения к нотариусу за совершением им исполнительной надписи в отношении имущества юридических лиц-должников является дискриминацией юридического лица-кредитора по признаку его статуса (пункт 40);

- одновременно нормативно определенные отличные сроки для физических лиц-должников и юридических лиц-должников в случае обращения юридических лиц-кредиторов к нотариусу за совершением исполнительной надписи в отношении их имущества являются различием в обращении с этими должниками в аналогичных ситуациях. Такое различие в свете условий современности без объективного и разумного обоснования создает для физических лиц-должников неравные по сравнению с юридическими лицами-должниками условия в правоотношениях с юридическими лицами-кредиторами относительно реализации права на мирное владение имуществом. Большая Палата Верховного Суда считала, что установление для кредитора-юридического лица большего срока для обращения к нотариусу за совершением им исполнительной надписи в отношении имущества физического лица-должника по сравнению с юридическим лицом-должником является дискриминацией физического лица-должника по признаку его статуса (пункт 41).

Также Большая Палата Верховного Суда в указанном постановлении сделала вывод, что срок для обращения к нотариусу за совершением исполнительной надписи, предусмотренный в статье 88 Закона № 3425-XII, напрямую связан с исковой давностью, установленной ГК Украины. Общая исковая давность устанавливается продолжительностью в три года (статья 257 ГК Украины). Следовательно, общий срок для обращения взыскателя к нотариусу за совершением исполнительной надписи составляет не более трех лет со дня возникновения у взыскателя права требования к должнику независимо от субъектного состава сторон правоотношений, то есть этот срок подлежит применению и в отношениях между юридическими лицами. Если для требования, по которому выдается исполнительная надпись, законом установлена иная исковая давность, исполнительная надпись выдается в пределах этого срока (пункт 80).

Кроме этого, Большая Палата Верховного Суда отступила от вывода, изложенного в постановлении Верховного Суда от 17.05.2018 по делу № 307/1580/17, относительно применения положений части второй статьи 88 Закона № 3425-XII, в частности о том, что эта норма не ограничивает трехлетним сроком начисление задолженности, на взыскание которой совершается исполнительная надпись, при условии установления сторонами в соответствии с ГК Украины увеличенной исковой давности для соответствующего требования, поскольку считает, что указанный срок не может быть изменен соглашением сторон (пункт 81).

Общество 11.02.2020 подало в Европейский суд по правам человека заявление № 10233/20, в котором отмечало, что Большая Палата Верховного Суда применила четкое и однозначное положение национального законодательства непредсказуемым образом вопреки принципу юридической определенности. Заявитель ссылался на пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

По результатам рассмотрения заявления № 10233/20 ЕСПЧ принял решение от 6.02.2025 по делу «ООО "Укркава" против Украины» (CASE OF UKRKAVA, TOV v. UKRAINE), согласно которому установлено нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции.

Решение ЕСПЧ приобрело статус окончательного 30.06.2025.

ЕСПЧ в решении от 6.02.2025 отметил следующее:

«47. Предприятие-заявитель было недовольно тем фактом, что Большая Палата Верховного Суда пошла дальше и по-новому истолковала часть первую статьи 88 Закона Украины “О нотариате” относительно разницы сроков для физических и юридических лиц. Большая Палата Верховного Суда решила, что срок должен быть одинаковым, хотя статья 88 была четкой и однозначной в этом отношении: если сторонами производства были юридические лица, срок составлял один год, тогда как во всех остальных случаях — три года.

Суд отмечает, что часть первая статьи 88 Закона Украины “О нотариате” не дает возможности для толкования продолжительности соответствующего срока, поскольку как предприятие-заявитель, так и банк были юридическими лицами. Этот вывод также подтвердил Конституционный Суд Украины, который установил, что часть первая статьи 88 Закона Украины “О нотариате” была конституционной и исключала возможность ее произвольного трактования (см. пункт 17). Кроме того, стороны не предполагали, что существовали различные толкования этого положения до постановления Большой Палаты Верховного Суда от 02.07.2019. При этих обстоятельствах и учитывая четкий текст закона, оспариваемое изменение толкования скорее напоминало поправку к закону, нежели урегулирование разногласий в судебной практике …

Подводя итог, в данном деле Большая Палата Верховного Суда по-новому истолковала четкий и однозначный годичный срок, установленный Верховной Радой Украины для совершения исполнительных надписей нотариусами на документе, если сторонами производства были юридические лица, способом, противоречащим самому положению, и сделала это без какой-либо веской причины и без учета влияния изменения толкования на юридическую определенность. Приведенных соображений достаточно для вывода Суда, что новое толкование однозначных положений статьи 88 Закона Украины “О нотариате” сделало результат производства непредсказуемым и противоречило принципу юридической определенности.

Следовательно, было нарушено положение пункта 1 статьи 6 Конвенции».

По результатам пересмотра судебного решения по исключительным обстоятельствам БольшаяПалата Верховного Суда считает, что нарушения, установленные ЕСПЧ, посредством повторного рассмотрения дела имеет возможность исправить именно она как суд кассационной инстанции в пределах предоставленных ей полномочий, поскольку все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного решения дела, ранее установлены судами первой и апелляционной инстанций.

Автор: Тарас Лученко

