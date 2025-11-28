Инвалидность – не пропуск через границу: суд не разрешил мужчине сопровождать жену, нуждающуюся в уходе

Ключевой причиной для отказа стало непредставление справки об отсрочке, без которой военнообязанный не может выехать из Украины в период военного положения.

В условиях военного положения даже для лиц, сопровождающих членов семьи с инвалидностью, право на выезд из Украины реализуется исключительно при наличии должным образом оформленных документов и в пределах строго определённых процедур. Судебная практика свидетельствует: государственные интересы в сфере безопасности и мобилизации имеют приоритет над индивидуальными правами.

Документы vs ограничения

Сам факт необходимости сопровождения жены с инвалидностью не всегда является автоматической гарантией пересечения границы. К такому выводу пришёл Львовский окружной административный суд, который рассмотрел в письменном производстве дело №380/20788/24.

Истцом был мужчина, сопровождавший свою жену – лицо с инвалидностью. Во время контроля он предъявил все необходимые документы для выезда из Украины: свидетельство о браке, удостоверение об инвалидности жены, акт об установлении факта осуществления ухода за ней, а также военно-учётный документ – военный билет с отметкой о постановке на учёт в августе 2024 года. Однако при проверке он получил отказ в пересечении границы, при этом без чёткого указания оснований и даже без оформления решения в двух экземплярах с подписью получателя (что предусмотрено законодательством).

В своём отказе капитан пограничной службы ссылался не на конкретное нарушение со стороны мужчины, а лишь на общие положения законодательства о правовом режиме военного положения и мобилизационные потребности, которые устанавливают ограничения на выезд отдельных категорий граждан. Кроме того, на момент рассмотрения дела ответчик не подал отзыв на иск, хотя и получил постановление об открытии упрощённого производства и должен был ознакомиться со всеми имеющимися документами.

Пытаясь оспорить действия должностных лиц Государственной пограничной службы, истец опирался на пункт 2-1 Правил пересечения государственной границы (утверждённых Постановлением КМУ №57), где чётко сказано: в случае введения военного положения пересекать государственную границу имеют право лица, «которые имеют супругу (супруга) из числа лиц с инвалидностью и сопровождают такую супругу (супруга) для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность».

Суд детально проанализировал все предоставленные документы, включая военно-учётный документ и акт об уходе за женой с инвалидностью, а также справки об отсрочке от призыва. Как выяснилось, эти справки были выданы уже после принятия решения об отказе, что делало их недействительными для обоснования правомерности пересечения границы на тот момент. Суд также учёл устоявшуюся практику Верховного Суда: мобилизация является продолжением срочной службы, а порядок осуществления права на пересечение границы во время военного положения отличается от стандартных процедур. Учитывая указанные обстоятельства, суд пришёл к выводу, что решение пограничного органа не является произвольным, поскольку не нарушает требований действующего законодательства.

Разные суды – разные позиции

Обращая внимание на конституционное право свободно покидать территорию Украины, суд отметил существенный момент: ограничения на выезд для военнообязанных обусловлены необходимостью обеспечения обороноспособности государства и защиты территориальной целостности. Эти ограничения не являются абсолютными: они распространяются только на тех, кто не предоставил достаточных оснований для пересечения границы в условиях военного положения.

Суд также учёл, что оспариваемое решение имело разовый характер и фактически исчерпало своё действие. Поэтому даже при дальнейшем предоставлении всех необходимых документов истец сможет пересечь границу законным образом. Также суд подчеркнул: законодательство и практика Верховного Суда отделяют отсрочку от призыва от права на беспрепятственный выезд, поскольку они регулируются разными процедурами и органами компетенции. Кроме того, суд сослался на устоявшуюся практику ЕСПЧ: обязанность обосновать решение не требует детального ответа на каждый аргумент, а объём обоснования может быть разным в зависимости от характера дела.

В результате анализа всех предоставленных документов и норм законодательства суд отказал в удовлетворении иска, признав решение об отказе в пересечении границы правомерным. По мнению суда, действия пограничного органа были соразмерны ограничениям, установленным военным положением. Хотя истец указывал на отсутствие конкретных оснований в решении об отказе, суд отметил, что сама форма решения соответствует приказу МВД №457 – содержит персональные данные лица, ссылки на законодательные акты, регулирующие ограничения во время военного положения.

Как показывает анализ, такая позиция Львовского окружного административного суда полностью противоположна позиции Черкасского окружного административного суда, который при рассмотрении дела №580/4040/24 подчеркнул: для отказа в пересечении государственной границы недостаточно лишь ссылки на нормы законов – это решение должно содержать описание фактических оснований, на которых оно базируется.

В частности, суд в Черкассах ссылался на правовые выводы Верховного Суда (в деле №280/4057/19), согласно которым общими требованиями, предъявляемыми к актам индивидуального действия как актам правоприменения, являются их обоснованность и мотивированность. Это означает, что субъект властных полномочий обязан привести конкретные основания для принятия своих решений.

Приведённые практики разных судов показывают: в условиях военного положения баланс между государственными интересами и индивидуальными правами реализуется по-разному. Львовский окружной административный суд придал приоритет соблюдению процедур и безопасности государства, признавая правомерными отказы в пересечении границы даже в случаях сопровождения лиц с инвалидностью при отсутствии справки об отсрочке. В то же время Черкасский окружной административный суд продемонстрировал более требовательную позицию относительно обоснованности решений органов власти, подчёркивая необходимость чётко изложенных фактических оснований.

Таким образом, право на выезд во время военного положения не является абсолютным: оно в значительной степени зависит от наличия должным образом оформленных документов и конкретного подхода суда к оценке действий Государственной пограничной службы. Для простых граждан это означает, что даже в случаях гуманитарного характера необходимо тщательно соблюдать процедуры и обеспечивать полное документальное подтверждение оснований для выезда.

Автор: Валентин Коваль

