Наследники Джонни Кэша подали в суд на Coca-Cola за имитацию голоса певца в рекламе

Наследники легендарного американского певца Джонни Кэша подали иск против компании Coca-Cola из-за использования имитации его голоса в рекламном ролике, который транслируется во время футбольных матчей колледжей. Об этом сообщает The Guardian.

В ролике звучит голос профессионального имитатора Шона Баркера, который специализируется на воспроизведении манеры исполнения Джонни Кэша. Реклама вышла без разрешения наследников, хотя ранее Coca-Cola получала лицензии на использование песен певца.

Иск подан на основании Закона Элвиса, который вступил в силу в штате Теннесси в 2024 году и запрещает использование голоса человека без согласия его самого или наследников после смерти.

Адвокат семьи Кэшей заявил: «Кража голоса артиста — это кража. Это кража его целостности, идентичности и человечности».

Наследники требуют немедленно прекратить показ рекламы, взыскать компенсацию за нарушение Закона Элвиса, а также дополнительные убытки за введение потребителей в заблуждение в соответствии с законодательством Теннесси о защите прав потребителей.

Компания Coca-Cola ситуацию публично не комментировала. Зато Шон Баркер, который исполнил имитацию, написал в соцсетях: «Горжусь, что стал голосом новой рекламной кампании Coca-Cola».

Джонни Кэш — культовый американский певец, автор песен и актер, работавший в жанрах кантри, рок-н-ролла, рокабилли, блюза, фолка и госпела. Умер 12 сентября 2003 года.

