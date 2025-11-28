  1. У світі

Спадкоємці Джонні Кеша подали до суду на Coca-Cola за імітацію голосу співака в рекламі

17:26, 28 листопада 2025
Позов ґрунтується на Законі Елвіса, який захищає голос померлих артистів від використання без згоди.
Фото: Redferns
Спадкоємці легендарного американського співака Джонні Кеша подали позов проти компанії Coca-Cola через використання імітації його голосу в рекламному ролику, що транслюється під час футбольних матчів коледжів. Про це повідомляє The Guardian.

У ролику звучить голос професійного імітатора Шона Баркера, який спеціалізується на відтворенні манери виконання Джонні Кеша. Реклама вийшла без дозволу спадкоємців, хоча раніше Coca-Cola отримувала ліцензії на використання пісень співака.

Позов подано на підставі Закону Елвіса, який набув чинності в штаті Теннессі у 2024 році та забороняє використання голосу людини без згоди її самої або спадкоємців після смерті.

Адвокат родини Кешів заявив: «Крадіжка голосу артиста — це крадіжка. Це крадіжка його цілісності, ідентичності та людяності».

Спадкоємці вимагають негайно припинити показ реклами, стягнути компенсацію за порушення Закону Елвіса, а також додаткові збитки за введення споживачів в оману відповідно до законодавства Теннессі про захист прав споживачів.

Компанія Coca-Cola ситуацію публічно не коментувала. Натомість Шон Баркер, який виконав імітацію, написав у соцмережах: «Пишаюся, що став голосом нової рекламної кампанії Coca-Cola».

Джонні Кеш — культовий американський співак, автор пісень і актор, який працював у жанрах кантрі, рок-н-ролу, рокабілі, блюзу, фолку та госпелу. Помер 12 вересня 2003 року.

