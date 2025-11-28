Отключения света 29 ноября — в Укрэнерго сообщили, как будут действовать графики

29 ноября продолжатся отключения света по графикам.

В субботу 29 ноября сохраняется действие графиков почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей, рассказали в Укрэнерго.

Графики отключений будут применяться во всех регионах Украины. Причина отключений – последствия многочисленных атак РФ на украинскую энергетику.

Выключать свет будут 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей одновременно. Такие же графики, отметим, действуют и 28 ноября

Также параллельно 29 ноября будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

