Відключення світла 29 листопада — в Укренерго повідомили, як будуть діяти графіки
19:31, 28 листопада 2025
29 листопада продовжаться відключення світла за графіками.
У суботу, 29 листопада, зберігається дія графіків погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів, розповіли в Укренерго.
Графіки відключень будуть застосовуватися в усіх регіонах України. Причина відключень - наслідки численних атак РФ на українську енергетику.
Вимикати світло будуть 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг одночасно. Такі самі графіки, зазначимо, діють і 28 листопада
Також паралельно 29 листопада будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
