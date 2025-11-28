Відключення світла 29 листопада — в Укренерго повідомили, як будуть діяти графіки

29 листопада продовжаться відключення світла за графіками.

У суботу, 29 листопада, зберігається дія графіків погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів, розповіли в Укренерго.

Графіки відключень будуть застосовуватися в усіх регіонах України. Причина відключень - наслідки численних атак РФ на українську енергетику.

Вимикати світло будуть 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг одночасно. Такі самі графіки, зазначимо, діють і 28 листопада

Також паралельно 29 листопада будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

