Вирубка у заповідному лісі: підприємство зобов’язали компенсувати збитки на 751 тисячу гривень

Суд зобов’язав лісогосподарське підприємство відшкодувати понад 751 тисячу гривень збитків за незаконну вирубку дерев у межах заказника, визнавши його відповідальним за неналежну охорону.

Господарський суд Тернопільської області розглянув позов обласної прокуратури щодо відшкодування шкоди, завданої незаконною вирубкою дерев у заказнику «Озерянський». Про це розповіли у суді.

Суть справи

Тернопільська обласна прокуратура звернулася до Господарського суду Тернопільської області з позовом до Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" в особі Філії "Подільський лісовий офіс" ДСГП "Ліси України" про відшкодування 751 239,04 грн шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

В обгрунтування позовних вимог прокурор зазначив, що відповідачем порушено вимоги законодавства у сфері охорони, захисту та використання лісів при веденні лісового господарства, а саме допущено незаконну рубку невстановленими особами 32 дерев різних порід - 30 дерев породи граб та 2 дерева породи дуб, з яких 12 сухостійних. Внаслідок чого заподіяно шкоду інтересам держави в розмірі 751 239,04 грн.

Дослідивши обставини справи, суд погодився з доводами прокурора.

Рішення суду

У справі № 921/491/25 суд встановив, що територія лісу, на якій здійснено незаконне вирубування дерев належала до відповідальності відповідача, саме ним неналежно виконано обов'язок щодо охорони дерев. Відповідач як постійний лісокористувач не виконав покладених на нього обов'язків, зокрема, із забезпечення охорони і збереження лісів на підвідомчій йому території, що знаходиться в межах загальнозоологічного заказника "Озерянський", що спричинило матеріальну шкоду лісовому фонду України, який перебуває під охороною держави.

При цьому суд зауважив, що неважливо, хто конкретно здійснював незаконне вирубування дерев на ділянках лісу, наданих у постійне користування, оскільки визначальним є факт порушення постійним лісокористувачем встановлених правил лісокористування, що спричинило завдання державі збитків внаслідок незаконної рубки дерев іншими особами на підконтрольній постійному лісокористувачу ділянці лісу.

Отже, цивільно-правову відповідальність за порушення лісового законодавства мають нести не лише особи, які безпосередньо здійснюють самовільну вирубку лісів (пошкодження дерев), а й постійні лісокористувачі, вина яких полягає у допущенні та не перешкоджанні їх працівниками незаконному вирубуванню лісових насаджень внаслідок неналежного виконання ними своїх службових обов`язків.

Відтак, суд вирішив стягнути з відповідача на користь держави 751 239,04 грн шкоди за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

