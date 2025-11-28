З 2027 року випускники профколеджів підтверджуватимуть рівень навичок у кваліфікаційних центрах, — Сергій Бабак

В Україні з 2027 року випускники профколеджів складатимуть кваліфікаційні іспити в офіційно акредитованих центрах, щоб отримати державне підтвердження своїх професійних навичок.

В Україні з 2027 року випускники професійних коледжів складатимуть іспити у кваліфікаційних центрах для підтвердження свого рівня навичок. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, кваліфікаційні центри стали офіційною складовою системи професійної освіти після ухвалення відповідного закону «Про професійну освіту», ініційованого Комітетом.

Нововведення дає змогу громадянам, які здобули професію як у закладах освіти, так і самостійно, пройти оцінювання в центрах і отримати державний сертифікат, що підтверджує їхню кваліфікацію.

"Під час прийняття закону про професійну освіту, який був прийнятий влітку цього року, кваліфікаційні центри офіційно стали частиною системи професійної освіти. І тепер, починаючи з 2027 року, випускники професійних коледжів будуть підтверджувати свою кваліфікацію саме в кваліфікаційних центрах. Тому ми зараз разом з Національним агентством кваліфікації приділяємо особливу увагу вимогам до акредитації, постакредитаційного моніторингу для того, щоб всі кваліфікаційні центри працювали доброчесно", - заявив Бабак.

