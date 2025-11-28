С 2027 года выпускники профколледжей будут подтверждать уровень навыков в квалификационных центрах, — Сергей Бабак

В Украине с 2027 года выпускники профколледжей будут сдавать квалификационные экзамены в официально аккредитованных центрах, чтобы получить подтверждение своих профессиональных навыков.

В Украине с 2027 года выпускники профессиональных колледжей будут сдавать экзамены в квалификационных центрах для подтверждения своего уровня навыков. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, квалификационные центры стали официальной частью системы профессионального образования после принятия соответствующего закона «О профессиональном образовании», инициированного Комитетом.

Нововведение дает возможность гражданам, которые освоили профессию как в учебных заведениях, так и самостоятельно, пройти оценивание в центрах и получить государственный сертификат, подтверждающий их квалификацию.

«Во время принятия закона о профессиональном образовании, который был принят летом этого года, квалификационные центры официально стали частью системы профессионального образования. И теперь, начиная с 2027 года, выпускники профессиональных колледжей будут подтверждать свою квалификацию именно в квалификационных центрах. Поэтому мы сейчас вместе с Национальным агентством квалификаций уделяем особое внимание требованиям к аккредитации, постаккредитационному мониторингу, чтобы все квалификационные центры работали добросовестно», — заявил Бабак.

