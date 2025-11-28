Макрон анонсував заборону смартфонів у старших класах шкіл із нового навчального року
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про намір із нового навчального року розширити заборону мобільних телефонів на старші класи шкіл. Наразі такі правила вже діють у середній школі. Про це повідомляє BFMTV.
«Ми вже вилучили телефони з середніх класів. І ми безсумнівно розширимо цю норму на старші класи з нового навчального року. Школа – це місце для навчання і для спілкування… У нас серед молоді «епідемія самотності» і проблеми з ментальним здоров’ям», — пояснив Макрон.
За його словами, перед запровадженням заборони проведуть інформаційну кампанію, щоб роз’яснити рішення учням, батькам і вчителям.
