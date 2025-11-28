Макрон анонсував заборону смартфонів у старших класах шкіл із нового навчального року

«Епідемія самотності»: Макрон пояснив, чому старші класи залишаться без смартфонів.

Фото: NBC News

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про намір із нового навчального року розширити заборону мобільних телефонів на старші класи шкіл. Наразі такі правила вже діють у середній школі. Про це повідомляє BFMTV.

«Ми вже вилучили телефони з середніх класів. І ми безсумнівно розширимо цю норму на старші класи з нового навчального року. Школа – це місце для навчання і для спілкування… У нас серед молоді «епідемія самотності» і проблеми з ментальним здоров’ям», — пояснив Макрон.

За його словами, перед запровадженням заборони проведуть інформаційну кампанію, щоб роз’яснити рішення учням, батькам і вчителям.

