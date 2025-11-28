Макрон анонсировал запрет смартфонов в старших классах школ с нового учебного года

«Эпидемия одиночества»: Макрон объяснил, почему старшие классы останутся без смартфонов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении с нового учебного года расширить запрет мобильных телефонов на старшие классы школ. Сейчас такие правила уже действуют в средней школе. Об этом сообщает BFMTV.

«Мы уже изъяли телефоны из средних классов. И мы несомненно расширим эту норму на старшие классы с нового учебного года. Школа — это место для обучения и для общения... У нас среди молодежи «эпидемия одиночества» и проблемы с ментальным здоровьем», — пояснил Макрон.

По его словам, перед введением запрета проведут информационную кампанию, чтобы разъяснить решение ученикам, родителям и учителям.

