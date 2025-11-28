  1. В Україні

НСЗУ запустить верифікацію лікарів за кордоном через систему «Аркан»

20:41, 28 листопада 2025
Система «Аркан» допоможе НСЗУ відстежувати лікарів, які перебувають за межами України.
Національна служба здоров’я України планує запустити верифікацію лікарів, які перебувають за межами країни, за допомогою системи «Аркан». Про це заявила голова НСЗУ Наталія Гусак.

«Верифікація за системою «Аркан» планується, так, як ми й говорили, в рамках взаємодії з Міністерством фінансів. Ми проводимо верифікацію перебування за кордоном саме медичних працівників. Багато закладів отримало повідомлення дати відповідь, яким чином можна перебувати рік за кордоном і вносити записи про послуги, які надаються в медичному закладі», — зазначила вона.

Гусак додала, що після виявлення таких випадків подальше розслідування виходить за межі компетенції НСЗУ і стає справою правоохоронних органів.

«Ми завершуємо внутрішню, не тільки з Міністерством фінансів, можливість обміну інформації напряму з системи «Аркан» з Електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ). Зараз це вже завершальна стадія. Після цього будемо мати можливість переглядати цю історію більш комплексно», — повідомила голова НСЗУ.

Система «Аркан» — це інтегрована міжвідомча автоматизована система обміну інформацією щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України.

