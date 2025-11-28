  1. В Украине

НСЗУ запустит верификацию врачей за рубежом через систему «Аркан»

20:41, 28 ноября 2025
Система «Аркан» поможет НСЗУ отслеживать врачей, находящихся за пределами Украины.
Национальная служба здоровья Украины планирует запустить верификацию врачей, находящихся за пределами страны, с помощью системы «Аркан». Об этом заявила глава НСЗУ Наталья Гусак.

«Верификация по системе «Аркан» планируется, как мы и говорили, в рамках взаимодействия с Министерством финансов. Мы проводим верификацию пребывания за границей именно медицинских работников. Многие учреждения получили уведомление ответить, каким образом можно находиться год за границей и вносить записи об услугах, предоставляемых в медицинском учреждении», — отметила она.

Гусак добавила, что после выявления таких случаев дальнейшее расследование выходит за пределы компетенции НСЗУ и становится делом правоохранительных органов.

«Мы завершаем внутреннюю, не только с Министерством финансов, возможность обмена информацией напрямую из системы «Аркан» с Электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ). Сейчас это уже завершающая стадия. После этого будем иметь возможность просматривать эту историю более комплексно», — сообщила глава НСЗУ.

Система «Аркан» — это интегрированная межведомственная автоматизированная система обмена информацией по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины.

