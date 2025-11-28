НСЗУ запустит верификацию врачей за рубежом через систему «Аркан»

Система «Аркан» поможет НСЗУ отслеживать врачей, находящихся за пределами Украины.

Национальная служба здоровья Украины планирует запустить верификацию врачей, находящихся за пределами страны, с помощью системы «Аркан». Об этом заявила глава НСЗУ Наталья Гусак.

«Верификация по системе «Аркан» планируется, как мы и говорили, в рамках взаимодействия с Министерством финансов. Мы проводим верификацию пребывания за границей именно медицинских работников. Многие учреждения получили уведомление ответить, каким образом можно находиться год за границей и вносить записи об услугах, предоставляемых в медицинском учреждении», — отметила она.

Гусак добавила, что после выявления таких случаев дальнейшее расследование выходит за пределы компетенции НСЗУ и становится делом правоохранительных органов.

«Мы завершаем внутреннюю, не только с Министерством финансов, возможность обмена информацией напрямую из системы «Аркан» с Электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ). Сейчас это уже завершающая стадия. После этого будем иметь возможность просматривать эту историю более комплексно», — сообщила глава НСЗУ.

Система «Аркан» — это интегрированная межведомственная автоматизированная система обмена информацией по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины.

