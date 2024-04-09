МВД: В результате подрыва на взрывоопасных предметах погибли 289 человек, из них 15 – это дети

В зоне наибольшего риска — деоккупированные территории и районы, приближенные к фронту.

Источник фото: mvs.gov.ua

В Украине в результате подрыва на взрывоопасных предметах в общей сложности погибли 289 человек. Среди них – 15 детей. Об этом сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что в зоне наибольшего риска — деоккупированные территории и районы, приближенные к фронту.

Клименко отметил, что во время разминирования с начала полномасштабной войны погиб 21 работник ГСЧС, еще 87 получили ранения.

«К сожалению, во время проведения разминирования погиб 21 работник ГСЧС. Еще 87 пиротехники получили ранения, выполняя задачи по разминированию территории», - отметил глава МВД.

По его словам, процесс разминирования и так имеет высокие риски, а при работе на деоккупированных территориях риски для жизни растут, потому что россияне ставят мины-ловушки, применяют дистанционное минирование.

Он добавил, что кроме машин механизированного разминирования пиротехники используют дроны для обследования потенциально загрязненных территорий, космические снимки.

Это помогает в понимании общей картины. Потому что мы говорим не только об открытых земельных участках. Леса, реки – они же тоже минуются. И там нужно работать», - объяснил Игорь Клименко.

Ранее Министр внутренних дел сообщил, в Украине планируется увеличить количество саперов до 2 800 человек.

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