В поліції Естонії заявили, що ФСБ рф била українців, які намагалися вибратися до ЄС

Громадяни України стали жертвами цькування та насильства на кордоні між Естонією та росією.

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За даними Поліції безпеки (КаПо), громадяни України на прикордонних пунктах між Естонією та росією потерпають від систематичного цькування та фізичного насильства з боку співробітників ФСБ. Про це повідомляє Postimees.

Зокрема, КаПо зазначає, що крім цькувань на території рф, переслідування українців посилилося на автомобільних пунктах пропуску Куничина гора та Шумілкіно на кордоні з Естонією. Свідчення громадян України свідчать про те, що ФСБ здійснювала з ними допити, змушувала заповнювати анкети, перевіряла засоби зв'язку та збирала їхні дані. Також наводяться випадки фізичного насильства, коли українців змушували роздягатися до спідньої білизни, їх фотографували та знімали відео. Крім того, ФСБ проводила перевірку на детекторі брехні та залишала деяких громадян України в будинках для арештованих, навіть без обґрунтованих обвинувачень.

Раніше вже повідомлялося, що в березні Естонія стала свідком рекордної кількості кібератак на сайти державного сектора, що є ще одним сигналом про загострення кібербезпеки в регіоні.

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