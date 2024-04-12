Організував схему незаконного переправлення ухилянтів через кордон: судитимуть ділка

Зловмисник разом зі спільником організував схему втечі шістьох військовозобов’язаних.

На Львівщині судитимуть 33-річного організатора нелегальних трафіків, який намагався переправити до Євросоюзу чоловіків призивного віку.

Як повідомило Управління СБ України у Львівській області, разом зі спільником зловмисник організував схему втечі шістьох військовозобов’язаних. Свої послуги для групи втікачів вони оцінили у 18 тисяч доларів.

Для цього, під виглядом волонтерів однієї з благодійних організацій, які мали б перевозити гуманітарну допомогу, зловмисники неправомірно внесли їх дані до системи «Шлях».

Таким чином потенційні призовники мали змогу безперешкодно виїхати за межі держави.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів провадження під час отримання другої частини хабара – 16 200 доларів США.

Стосовно нього матеріали справи скеровані до суду раніше.

Судитимуть обох фігурантів за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

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