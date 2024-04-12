Організував схему незаконного переправлення ухилянтів через кордон: судитимуть ділка

На Львівщині судитимуть 33-річного організатора нелегальних трафіків, який намагався переправити до Євросоюзу чоловіків призивного віку.
Як повідомило Управління СБ України у Львівській області, разом зі спільником зловмисник організував схему втечі шістьох військовозобов’язаних. Свої послуги для групи втікачів вони оцінили у 18 тисяч доларів.
Для цього, під виглядом волонтерів однієї з благодійних організацій, які мали б перевозити гуманітарну допомогу, зловмисники неправомірно внесли їх дані до системи «Шлях».
Таким чином потенційні призовники мали змогу безперешкодно виїхати за межі держави.
Правоохоронці затримали одного з фігурантів провадження під час отримання другої частини хабара – 16 200 доларів США.
Стосовно нього матеріали справи скеровані до суду раніше.
Судитимуть обох фігурантів за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.