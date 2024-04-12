Организовал схему незаконной переправки уклонистов через границу: будут судить дельца

Злоумышленник вместе с сообщником организовал схему побега шести военнообязанных.

Во Львовской области будут судить 33-летнего организатора нелегальных трафиков, который пытался переправить в Евросоюз мужчин призывного возраста.

Как сообщило Управление СБ Украины во Львовской области, вместе с сообщником злоумышленник организовал схему побега шести военнообязанных. Свои услуги для беглецов они оценили в 18 тысяч долларов.

Для этого, под видом волонтеров одной из благотворительных организаций, которые должны перевозить гуманитарную помощь, злоумышленники неправомерно внесли их данные в систему «Шлях».

Таким образом, потенциальные призывники могли беспрепятственно выехать за пределы страны.

Правоохранители задержали одного из фигурантов производства при получении второй части взятки – 16 200 долларов США. Относительно него материалы дела направлены в суд раньше.

Будут судить обоих фигурантов по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.