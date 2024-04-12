В полиции Эстонии заявили, что ФСБ рф избивала украинцев, которые пытались выбраться в ЕС

Граждане Украины стали жертвами травли и насилия на границе между Эстонией и россией.

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По данным Полиции безопасности (КаПо), граждане Украины на пограничных пунктах между Эстонией и россией страдают от систематической травли и физического насилия со стороны сотрудников ФСБ. Об этом сообщает Postimees.

В частности, КаПо отмечает, что кроме травли на территории рф, преследование украинцев усилилось на автомобильных пунктах пропуска Куничина гора и Шумилкино на границе с Эстонией. Свидетельства граждан Украины свидетельствуют о том, что ФСБ осуществляла с ними допросы, заставляла заполнять анкеты, проверяла средства связи и собирала их данные. Также приводятся случаи физического насилия, когда украинцев заставляли раздеваться до нижнего белья, их фотографировали и снимали видео. Кроме того, ФСБ проводила проверку на детекторе лжи и оставляла некоторых граждан Украины в домах для арестованных, даже без обоснованных обвинений.

Ранее уже сообщалось, что в марте Эстония стала свидетелем рекордного количества кибератак на сайты государственного сектора, что является еще одним сигналом об обострении кибербезопасности в регионе.

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