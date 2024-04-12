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АРМА оновило реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні: що змінилося

14:51, 12 квітня 2024
Кожен актив, щодо якого здійснюються заходи з управління, отримав зручний функціонал.
АРМА оновило реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні: що змінилося
Фото: arma.gov.ua
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Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що вдосконалило роботу Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (ЄДРАА). Про це поінформували у пресслужбі АРМА.

«Відтепер, кожен актив, щодо якого здійснюються заходи з управління має зручний функціонал. Зокрема, посилання на оголошення конкурсу управителів на сайті АРМА та посилання на оголошення про реалізацію арештованих активів в системі «Прозорро.Продажі»  з повною інформацією щодо продажу активу», - зазначив Станіслав Петров, заступник голови АРМА питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).

Важливим елементом є те, що у разі придбання Агентством військових облігацій, буде відображатися посилання на наказ АРМА та розпорядження Кабінету Міністрів України про погодження обсягу придбання таких облігацій.

Нагадаємо, Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, який відкрито у 2023 році, є комплексною базою даних про всі активи в Україні, які арештовані правоохоронцями та судами у кримінальних справах.

ЄДРАА містить понад 244 000 записів про арештовані активи в усіх кримінальних провадженнях. 68 500 з них передано в управління АРМА.

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