На Київщині судитимуть хлопця, який вбив двомісячну доньку через її плач

Аби «заспокоїти» дитину хлопець підійшов до візочка та вдарив її по голові.

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть дитини.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, в одному з сіл Білоцерківського району 19-річний хлопець залишився вдома зі своєю двомісячною дочкою. Дівчинка вередувала, що сильно дратувало батька. Аби «заспокоїти» дитину він підійшов до візочка та вдарив її по голові. Пізніше дитина перестала подавати ознаки життя.

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть малюка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми.

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