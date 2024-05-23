Українці за кордоном зможуть оновити військово-облікові дані в консульських установах

Поки оновити військово-облікові дані за кордоном можна через застосунок «Резерв+».

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Українці, які перебувають за кордоном, наразі мають можливість оновлювати свої військово-облікові дані лише через застосунок «Резерв+». Проте, найближчим часом ця функція стане доступною і в консульських установах, повідомляє Кременчуцький районний ТЦК та СП.

Очікується, що нові можливості для оновлення військово-облікових даних у консульських установах значно спростять цей процес для українців, які перебувають за кордоном.

Наразі для підтвердження актуалізації даних, українці можуть скористатися одним із наступних способів: ВІН-код, отриманий у ТЦК та СП, витяг, отриманий через ЦНАП, або інформація з реєстру «Оберіг» у застосунку «Резерв+». Всі ці способи є рівнозначними. Однак, якщо у витягу не відображається ВІН-код (21 цифра), необхідно звертатися безпосередньо до ТЦК та СП для уточнення інформації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», особи, які перебувають в Україні, повинні мати при собі відповідні документи залежно від їхнього статусу щодо військової служби. Це приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Важливо також мати підтвердження оновлення даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це може бути ВІН-код, витяг з ЦНАП або інформація з реєстру «Оберіг» у застосунку «Резерв+».

Як відомо, 18 травня набув сили закон про мобілізацію №3633-IX (законопроект 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). «Судово-юридична газета» розповіла про основні новели закону.

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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