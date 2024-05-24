На Рівненщині громада переплатила за рації для військових понад 176 тисяч

В укладеному договорі постачання товарів до ціни було включено податок на додану вартість, який, відповідно до вимог Податкового кодексу, при купівлі товарів на потреби ЗСУ, не сплачується.

Селищна рада на Рівненщині переплатила понад 176 тис. грн за рації для військових. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Прокурори встановили, що у вересні 2023 року Зарічненська селищна рада уклала з київським приватним підприємством договір постачання товарів оборонного призначення для однієї із військових частин Збройних сил.

В укладеному договорі до ціни товару було включено податок на додану вартість, який, відповідно до вимог Податкового кодексу України, при купівлі товарів на потреби ЗСУ, не сплачується.

Як наслідок, селищна рада переплатила приватному підприємству понад 176 тис. грн.

Це стало підставою для скерування окружною прокуратурою до Господарського суду міста Києва позову щодо стягнення надмірно сплачених коштів.

Приватне підприємство, не чекаючи рішення суду у цій справі, самостійно повернуло селищній раді надмірно отримані кошти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.