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В Ровенской области община переплатила за рации для военных более 176 тысяч

20:32, 24 мая 2024
В заключенном договоре поставки товаров в цену был включен налог на добавленную стоимость, который, согласно требованиям Налогового кодекса, при покупке товаров на нужды ВСУ, не уплачивается.
В Ровенской области община переплатила за рации для военных более 176 тысяч
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Сельсовет в Ровенской области переплатил более 176 тыс. грн за рации для военных. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Прокуроры установили, что в сентябре 2023 года Заречненский сельсовет заключил с киевским частным предприятием договор поставки товаров оборонного назначения для одной из воинских частей Вооруженных сил.

В заключенном договоре в цену товара включен налог на добавленную стоимость, который, согласно требованиям Налогового кодекса Украины, при покупке товаров на нужды ВСУ, не уплачивается.

Как следствие, сельсовет переплатил частному предприятию более 176 тыс. грн.

Это стало основанием для направления окружной прокуратурой в Хозяйственный суд города Киева иска о взыскании излишне уплаченных средств.

Частное предприятие, не дожидаясь решения суда по этому делу, самостоятельно вернуло сельсовету чрезмерно полученные средства.

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