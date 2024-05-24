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Ограничение коснется до 5% украинцев: в НБУ объяснили, зачем нужны лимиты на переводы

17:44, 24 мая 2024
Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что некоторые украинцы отдают свои карты в аренду преступникам, наркодилерам и тем, кто обеспечивает работу незаконных казино.
Ограничение коснется до 5% украинцев: в НБУ объяснили, зачем нужны лимиты на переводы
Фото: oschadbank.ua
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Как известно, НБУ планирует ограничить карточные переводы и ввести лимиты в 100 000 гривен и 30 транзакций в месяц для исходящих P2P-переводов.

Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что регулятор проанализировал семь крупнейших банков, охватывающих 91% всей эмиссии карт.

«По результатам анализа те ограничения, которые НБУ видит целесообразным обсудить, предусматривают ограничения ежемесячные до 30 переводов, это не коснется 98% украинцев. Следующее ограничение, которое мы предлагаем – ограничить общую сумму до 100 тысяч в месяц. Такое ограничение не коснется 95% украинцев», - сказал он во время телемарафона.

Пышный отметил, что в случае необходимости этот лимит можно увеличить.

«Если есть возможность обосновать перед банком за счет того, что есть соответствующие доходы, ваш профиль, как клиент банка, дает возможность и требует осуществлять большее количество переводов, банк в рамках вашего взаимодействия, а они должны знать своего клиента, может рассмотреть ваше заявление и поднять эти лимиты», - объяснил он.

Глава НБУ подчеркнул, что будут ограничиваться исключительно исходные операции, а «все, что будет работать на зачисление на карточки, ограничению не подлежит».

Кроме того, никакие операции с применением IBAN ограничиваться не будут ни по количеству, ни по сумме.

Пышный объяснил введение лимитов опасным ростом использования карточных счетов для проведения транзитных операций с целью легализации доходов, полученных незаконным путем.

«Мы увидели, что украинцы предоставляют свои карты в аренду. Вы отдаете свою карточку в аренду преступникам, наркодилерам, тем, кто обеспечивает работу незаконных казино и по вашей карте происходят расчеты, а вы на самом деле не имеете к тому никакого отношения», - добавил Пышный.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев подтвердил, что Правительство готовит к рассмотрению решения о повышении налогов.

Ранее в НБУ объяснили, повлияют ли ограничения на карточные переводы на работу волонтеров.

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