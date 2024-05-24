Можно ли уволить мать ребенка с инвалидностью во время действия военного положения, – объяснение

По инициативе работодателя увольнение невозможно, однако есть нюанс.

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Управление инспекционной деятельности в Житомирской области ответило на вопрос о возможности увольнения женщины, имеющей ребенка с инвалидностью, во время действия военного положения. Согласно статье 184 Кодекса законов о труде Украины, беременные женщины, матери с детьми до трех лет или до шести лет, если у ребенка установлен инвалидный статус, а также одинокие матери с детьми до четырнадцати лет, не могут быть уволены с работы по инициативе работодателя, за исключением случаев полной ликвидации предприятия.

Основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя определены статьями 40 и 41 КЗоТ Украины. Однако важно заметить, что на увольнение работников по другим основаниям требования статьи 184 КЗоТ Украины не распространяются.

Таким образом, по указанным нормам закона, в случае наличия ребенка с инвалидностью, работодатель не имеет права уволить женщину с этой категорией детей, если она соответствует критериям, указанным в вышеупомянутой статье.

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