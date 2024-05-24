Чи є загроза для України з боку Придністров'я — пояснили у Силах оборони півдня

Дмитро Плетенчук зазначив, що у невизнаному Придністров’ї немає достатньої кількості гарнізону, щоб проводити наступальні дії.

Ситуація на кордоні з невизнаним Придністров'ям залишається стабільною та контрольованою. Наразі у гарнізонів, що перебувають у тому регіоні, немає ресурсів для наступу на українські землі, повідомив в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук.

За його словами, цей регіон існує без джерел для поповнення ресурсів.

"Насправді там немає достатньої кількості гарнізону, щоб якісь наступальні дії проводити, це по-перше. І по-друге, вони відрізані від постачання. Тому що не мають вони можливості перекидати туди сили, не мають можливості поповнювати", — сказав Плетенчук.

Незважаючи на те, що активна загроза відсутня, українські війська продовжують виконувати контроль за цією ділянкою кордону.

Дмитро Плетенчук наголосив на тому, що ситуація у західній частині Одеської області під контролем, і ворог не має достатніх ресурсів або чисельності, щоб відчутно вплинути на ситуацію.

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