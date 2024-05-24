Кабмін виключив канабіс зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів

Канабіс виключили зі списку тяжких наркотиків у зв'язку з легалізацією медичного канабісу.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Канабіс, смолу канабісу, екстракти і настойки канабісу виключено зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Також зі списку небезпечних психотропних речовин виключено тетрагідроканнабінол.

Тепер вони включені до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Зміни набирають чинності з 16.08.2024.

Крім того встановлено, що з 16.02.2027 гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3 відсотка.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)» № 3528-IX.

Він набув чинності 16 лютого та буде введений в дію через шість місяців.

Ліки на основі медичного канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах Америки.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що відтепер КМУ, МОЗ, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, мають три місяці, щоби привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

У МОЗ зазначали, що активно працюють над їхньою розробкою, щоб на момент введення в дію Закону для всіх учасників ринку були встановлені чіткі, прозорі та зрозумілі правила роботи, а лікарські засоби на основі медичного канабісу швидше потрапили до пацієнтів.

Закон передбачає, що кожна рослина, партія продуктів перероблення, одиниця фасованої продукції, пакування лікарського засобу на основі канабісу маркуватиметься унікальним електронним ідентифікатором. Дані вноситимуться до спеціально створеної єдиної електронної системи обліку.

Відпуск лікарських засобів на основі медичного канабісу буде можливий виключно за електронним рецептом лікаря відповідно до медичних показань.

Використання рослин роду коноплі (Cannabis) в інших, крім медичних і промислових цілей, наукової та науково-технічної діяльності, залишається під забороною.

За словами народної депутатки Марії Мезенцевої, сьогодні понад 70% українців підтримують легалізацію медичного канабісу в лікувальних цілях, а близько шести мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу.

Перелік хвороб і станів для призначення ліків затвердить МОЗ.

Яким буде «життєвий цикл» ліків і як ліки потраплятимуть до пацієнтів також розповіли у МОЗ.

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