Руководитель оккупационного отдела полиции Херсонской области заочно получил тюремный срок

Осужденный пошел на сотрудничество с оккупационной «властью» и вступил в должность так называемого «начальника отдела полиции города Каховка».

В Херсонской области судили коллаборанта, который пошел на сотрудничество с оккупационной «властью» и добровольно занял должность так называемого «начальника отдела полиции города Каховка». Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Мужчине назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также он был лишен права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, правоохранительных органах, заниматься правоохранительной деятельностью аналогичным сроком.

Коллаборант на псевдодолжности способствовал установлению и функционированию правоохранительной системы государства-агрессора на временно оккупированной территории Херсонщины.

Срок отбывания наказания исчисляется с момента его фактического задержания.

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