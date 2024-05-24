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Розголошення даних досудового розслідування: у НАБУ та САП зробили заяви

18:07, 24 травня 2024
НАБУ і САП повідомили, що поінформують суспільство про результати розслідування фактів розголошення даних досудового розслідування.
Розголошення даних досудового розслідування: у НАБУ та САП зробили заяви
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Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що досягли спільного бачення щодо організації подальшого об’єктивного та неупередженого розслідування фактів розголошення даних досудового розслідування. Відповідні заяви з’явились у пресслужбах відомств.

Там наголосили, що «злагоджена робота обох інституцій перед будь-якими викликами є запорукою досягнення результатів у протидії топкорупції, яких очікує українське суспільство».

«Обидва органи були створені з метою, щоби в Україні зникло поняття недоторканних прізвищ чи посад. Наше головне завдання зараз — вжити всіх необхідних заходів, аби зберегти і примножити довіру до спільної роботи та результатів», - йдеться у заяві.

Наголошується, що обидві інституції залишаються вірними головній меті створення та продовжують реалізовувати свої повноваження для забезпечення невідворотності покарання за високопосадову корупцію.

НАБУ і САП додають, що поінформують суспільство про результати вказаного розслідування.

Раніше У САП пояснили, чи проводили обшуки у Національному антикорупційному бюро.

Додамо, Національне антикорупційне бюро відреагувало на повідомлення ЗМІ про проведення обшуків.

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