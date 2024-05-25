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Громадянин Узбекистану незаконно проживав у Рівному понад 10 років

07:00, 25 травня 2024
Іноземця, який проживав у Рівному із 2012 року без документів, які б підтверджували законність його перебування в Україні, тепер примусово видворять за межі держави.
Громадянин Узбекистану незаконно проживав у Рівному понад 10 років
Фото: поліція
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На Рівненщині затримали громадянина Узбекистану, який нелегально проживав на території України. Чоловіка мають видворити за межі держави примусово. Про це повідомляє пресслужба поліції. 

Встановлено, що іноземець проживав у Рівному із 2012 року без документів, які б підтверджували законність його перебування на території України.

У минулому чоловік притягувався до адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства, після чого було прийнято рішення про примусове повернення його в країну походження. Втім, територію України він так не залишив.

Нелегала помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Після оформлення відповідних документів, його депортують. 

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