На Закарпатті двоє чоловіків напали на прикордонника, відібрали у нього зброю та втекли до Румунії

Зловмисники навіть здійснили 5 пострілів у бік прикордонника.

Фото: korrespondent.net

На Закарпатті на ділянці ВПС «Ділове» - ВІПС «Богдан» прикордонний наряд, який реагував на спрацювання сигнальної міни, зазнав нападу з боку порушників кордону. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його словами, після виявлення двох чоловіків поблизу кордону прикордонник здійснив два попереджувальні постріли у повітря. Однак, замість того, щоб зупинитися, чоловіки напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет.

Під час втечі зловмисники здійснили 5 пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили. Викрадачам зброї вдалося втекти, оскільки підмога не встигла їм завадити.

За словами журналіста, на момент прибуття підмоги порушники вже перетнули державний кордон України і втекли до Румунії.

Наразі триває розслідування цього інциденту.

Також ми писали, що під час патрулювання українсько-румунського кордону в Закарпатській області прикордонники виявили тіло чоловіка у річці Тиса.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.