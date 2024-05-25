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На Закарпатті двоє чоловіків напали на прикордонника, відібрали у нього зброю та втекли до Румунії

11:46, 25 травня 2024
Зловмисники навіть здійснили 5 пострілів у бік прикордонника.
На Закарпатті двоє чоловіків напали на прикордонника, відібрали у нього зброю та втекли до Румунії
Фото: korrespondent.net
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На Закарпатті на ділянці ВПС «Ділове» - ВІПС «Богдан» прикордонний наряд, який реагував на спрацювання сигнальної міни, зазнав нападу з боку порушників кордону. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

За його словами, після виявлення двох чоловіків поблизу кордону прикордонник здійснив два попереджувальні постріли у повітря. Однак, замість того, щоб зупинитися, чоловіки напали на прикордонника та відібрали у нього пістолет.

Під час втечі зловмисники здійснили 5 пострілів у бік прикордонника, але, на щастя, не влучили. Викрадачам зброї вдалося втекти, оскільки підмога не встигла їм завадити.

За словами журналіста, на момент прибуття підмоги порушники вже перетнули державний кордон України і втекли до Румунії.

Наразі триває розслідування цього інциденту.

Також ми писали, що під час патрулювання українсько-румунського кордону в Закарпатській області прикордонники виявили тіло чоловіка у річці Тиса.

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