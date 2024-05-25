КНДР і рф можуть готувати провокацію напередодні виборів президента США — ЗМІ

У розвідці США не сумніваються, що Північна Корея буде влаштовувати провокації.

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У США посадовці вважають, що Північна Корея може вдатися до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття напередодні президентських виборів у США у жовтні, можливо, через наполягання російського диктатора володимира путіна. Про це повідомило видання NBC News з посиланням на шістьох високопоставлених американських чиновників.

У адміністрації Джо Байдена все більше стурбовані тим, що посилення військового союзу між путіним і Кім Чен Ином може значно розширити ядерний потенціал Пхеньяна і посилити напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

«Ми не сумніваємося, що Північна Корея буде провокувати цього року. Питання лише в тому, наскільки ескалаційною вона буде», - сказав один з представників розвідки США.

Очікується, що у найближчі тижні путін поїде у Північну Корею для зустрічі з Кімом, і американські чиновники прогнозують, що вони підпишуть нову угоду про розширення передачі військових технологій Пхеньяну.

У США також стурбовані тим, що рф може допомогти Північній Кореї зробити останні кроки, необхідні для спуску на воду її першого підводного човна, здатного запустити ядерну ракету.

В обмін на боєприпаси, які вона надає Москві, Північна Корея хоче, щоб росія надала їй частини балістичних ракет, літаки, ракети, бронетехніку та інші передові технології.

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