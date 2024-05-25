КНДР и рф могут готовить провокацию накануне выборов президента США — СМИ

В разведке США не сомневаются, что Северная Корея будет устраивать провокации.

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В США чиновники считают, что Северная Корея может прибегнуть к наиболее провокационным военным действиям за последнее десятилетие в преддверии президентских выборов в США в октябре, возможно, из-за настояния российского диктатора владимира путина. Об этом сообщило издание NBC News со ссылкой на шесть высокопоставленных американских чиновников.

В администрации Джо Байдена все больше озабочены тем, что усиление военного союза между путиным и Ким Чен Ином может значительно расширить ядерный потенциал Пхеньяна и усилить напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы не сомневаемся, что Северная Корея будет провоцировать в этом году. Вопрос лишь в том, насколько эскалационным он будет», - сказал один из представителей разведки США.

Ожидается, что в ближайшие недели путин поедет в Северную Корею для встречи с Кимом и американские чиновники прогнозируют, что они подпишут новое соглашение о расширении передачи военных технологий Пхеньяну.

В США также обеспокоены тем, что россия может помочь Северной Корее сделать последние шаги, необходимые для спуска на воду ее первой подводной лодки, способной запустить ядерную ракету.

В обмен на боеприпасы, которые она предоставляет Москве, Северная Корея хочет, чтобы россия предоставила ей части баллистических ракет, самолеты, ракеты, бронетехнику и другие передовые технологии.

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