Ограничение льгот для военнообязанных украинцев: в Польше сделали заявление

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской.

Фото: itvmg.com

В Польше заявили, что существует возможность ограничения льгот для военнообязанных украинцев за границей, уклоняющихся от призыва. Впрочем, эта практика должна быть общеевропейской.

По словам министр иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Украине нужно самой решить и сообщить, что делать с военнообязанными мужчинами, находящимися за границей, передает The Guardian.

«Я точно не верю в то, что существует право человека получать социальное страхование за то, что он уклоняется от призыва. У тех людей, которые воюют на фронте, также есть права человека», - заявил Сикорский.

Также глава МИД Польши добавил, что любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской, иначе избегающие призыва начнут покупать льготы по всей Европе.

Напомним, в ОП рассчитывают на «общеевропейское решение» о возвращении военнообязанных мужчин в Украину.

Также мы писали, что Германия и Польша готовы возвращать военнообязанных, но для этого требуются межправительственные договоренности.

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