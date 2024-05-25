Обмеження пільг для військовозобов’язаних українців: у Польщі зробили заяву

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською.

Фото: itvmg.com

У Польщі заявили, що існує можливість обмеження пільг для військовозобов'язаних українців за кордоном, які ухиляються від призову. Втім, ця практика повинна бути загальноєвропейськой.

За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Україні потрібно самій вирішити та повідомити, що робити з військовозобов'язаними чоловіками, які перебувають за кордоном, передає The Guardian.

«Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини», - заявив Сікорський.

Також глава МЗС Польщі додав, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською, інакше ті, хто уникає призову, почнуть купувати пільги по всій Європі.

Нагадаємо, в ОП розраховують на «загальноєвропейське рішення» щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну.

Також ми писали, що Німеччина і Польща готові повертати військовозобов'язаних, але для цього потрібні міжурядові домовленості.

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