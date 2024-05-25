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США пояснили росії, що в разі застосування ядерної зброї, США знищать всі російські цілі в Україні звичайною зброєю

10:52, 25 травня 2024
США знищать в Україні всі російські цілі звичайною зброєю, якщо росія застосує ядерну зброю, - глава МЗС Польщі.
США пояснили росії, що в разі застосування ядерної зброї, США знищать всі російські цілі в Україні звичайною зброєю
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США дали зрозуміти росіянам, що якщо вони застосують ядерну зброю, то Сполучені Штати вдарять по всіх російських цілях та позиціях в Україні звичайною зброєю. Про це сказав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє The Guardian.

«Американці сказали росіянам, що якщо ви застосуєте ядерну зброю, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вразимо всі ваші цілі (позиції) в Україні звичайною зброєю. Ми знищимо їх усіх», - сказав він.

Радослав Сікорський також заявив, що Польща підтримує право України завдавати ударів по військових об'єктах усередині росії.

«Захід повинен припинити постійно обмежувати себе в тому, що він робить для підтримки України», – сказав він.

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