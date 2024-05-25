Столтенберг: Серйозна кібератака на країну НАТО може активувати статтю 5 про колективну самооборону

Якщо кібератака на одну з країн НАТО буде достатньо серйозною, вона може призвести до застосування статті 5 договору Альянсу про колективну самооборону — Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що члени Альянсу можуть відреагувати не лише на військове втручання, але навіть на кібератаку. Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

За його словами, Північноатлантичний альянс може активізувати статтю 5 у разі, якщо кібератака становитиме серйозну загрозу для членів військового блоку.

«Кібератаки можуть досягти порогу статті 5, якщо вони будуть серйозними. Якщо це буде масштабно, тоді ми зможемо застосувати статтю 5 і відреагувати не лише в кіберпросторі, а й в інших сферах, щоб захистити союзників НАТО», – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, стаття 5 договору НАТО про колективну самооборону передбачає, що якщо будь-яка з держав Альянсу стає жертвою збройного нападу, всі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживатимуть усіх заходів, які вважають за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Додамо, раніше Столтенберг закликав союзників дозволити Україні бити їхньою зброєю по території рф.

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